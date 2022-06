POL-RE: Datteln: Mehrere leicht Verletzte durch Reizstoff

Recklinghausen (ots) - Am Wiesenbusch in Gladbeck wurde am Mittwochmittag ein weißer Kia bei einer Unfallflucht beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Das Auto stand etwa 30 Minuten dort - zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr. In dieser Zeit muss der Schaden von rund 2.000 Euro an der Frontstoßstange entstanden sein. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird ...

