Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Einbrecher wirft Scheibe ein

Gronau-Epe (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Gerdingseite;

Tatzeit: zwischen 10.04.2023, 23.30 Uhr, und 11.04.2023, 06.00 Uhr;

Mutmaßlich hat der Einbrecher seine Beute auf der Anrichte in einer Küche liegen sehen. Um an die Tasche zu gelangen, warf der Täter eine Fensterscheibe des Wohnhauses mit einem Pflasterstein ein und griff durch das Loch hindurch. Zu dem Geschehen an der Straße Gerdingseite in Gronau-Epe kam es zwischen Montag, 23.30 Uhr, und Dienstag, 06.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell