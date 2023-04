Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Kasse von SB-Stand aufgebrochen

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Hengeler;

Tatzeit: 11.04.2023, 17.10 Uhr;

Bargeld im einstelligen Eurobereich erbeuteten zwei Männer bei einem Diebstahl in Stadtlohn. Um an ihre Beute zu gelangen, brachen sie eine hölzerne Kasse in Form eines Vogelhäuschens auf. Zu dem Geschehen in Hengeler kam es am Dienstag gegen 17.10 Uhr. Bei dem Tatort handelt es sich um einen Selbstbedienungsstand von Dekorationsartikeln. Zwei Personen im Alter von circa 25 bis 30 Jahren mit kurzen dunklen Haaren und schwarzer Oberbekleidung flüchteten mit einem weißen Transporter in Richtung Vreden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell