Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Angeblicher Wasserrohrbruch: Falsche Handwerker erbeuten Schmuck

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Falschen Handwerkern gelang es am Donnerstag, 19. Januar, ein älteres Ehepaar in ihrem Haus an der Straße Am Heidbaum zu bestehlen.

Gegen 12 Uhr suchten drei Männer das Ehepaar an ihrem Haus auf und gaben sich als Handwerker aus. Sie täuschten vor, dass es in der Straße zu einem starken Wasserdruckabfall gekommen sei. Vermutlich sei ein Rohrbruch im Haus der beiden Senioren dafür verantwortlich.

Während zwei Männer mit dem Ehemann den Keller aufsuchten, ging der dritte Tatverdächtige mit der Ehefrau in die Küche, um den vermeintlichen Rohrbruch zu lokalisieren.

Besonders perfide an der Masche: den Tätern gelang es, im Schlafzimmer Teile der Zimmerdecke, des Kleiderschranks und des Teppichbodens mit Wasser zu befeuchten, um dem Ehepaar die angebliche Stelle des Rohrbruchs vorzutäuschen.

Die Trickdiebe rieten dann dem Senior, den im Kleiderschrank befindlichen Tresor zu leeren, damit das Möbelstück verschoben werden könne. Der Hausbesitzer ging darauf ein und legte den Tresorinhalt, u.a. verschiedene Schmuckstücke, auf das Bett.

In einem unbeobachteten Moment nahmen die Trickdiebe den Schmuck vom Bett und verließen das Haus.

Kurze Zeit darauf bemerkte das Ehepaar den fehlenden Schmuck und informierte die Polizei.

Nach Angaben der beiden Geschädigten sind die Männer etwa 1,70 Meter groß und hatten einen dunkleren Teint. Zwei waren dunkel gekleidet, einer trug eine gelbe Warnweste.

Die Polizei Hamm fragt: Wer kann Hinweise zu den drei Männern und einem möglicherweise genutzten Fahrzeug geben, das in der Nähe des Tatortes abgestellt war.

Hinweise an die Telefonnummer 02381 916-0 oder E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell