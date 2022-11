POL-PPRP: Fahrzeug beschädigt

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte entwendeten in der Nacht von Mittwoch (16.11.2022) auf Donnerstag (17.11.2022) insgesamt 12 Zinkplatten an der Gebäudefassade eines Fitnessstudios in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße. Der Schaden beläuft sich derzeit auf 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

mehr