Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht: Audi beschädigt

Hamm-Herringen (ots)

Ein am Löbbeweg geparkter Audi wurde zwischen Mittwochabend, 18. Januar, 23.30 Uhr und Donnerstagmorgen, 19. Januar, 7 Uhr, von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt.

Der graue Audi war am Ende der Sackgasse geparkt. Der Besitzerin des Autos fiel am Morgen der Schaden an der Fahrertür auf, die Höhe des Sachschadens wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Das Fahrzeug, das den Schaden vermutlich beim Wenden verursacht hat, ist flüchtig.

Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916 0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hr)

