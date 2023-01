POL-HAM: Bargeld und Schmuck bei Einbruch gestohlen

Hamm-Heessen (ots) - Am Donnerstag, 19. Januar, gegen 19.15 Uhr, wurde eine 20-jährige Mitarbeiterin einer Tankstelle auf der Heessener Straße Opfer eines Raubüberfalls. Die Geschädigte befand sich gerade außerhalb des Gebäudes, als sich ihr eine männliche Person auf einem E-Scooter näherte. Der Mann hielt unmittelbar vor ihr an und zog eine Pistole. Unter Vorhalt der Schusswaffe wurde die 20-Jährige in den ...

mehr