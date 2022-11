Polizei Gütersloh

POL-GT: Auseinandersetzung auf der Verler Straße - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Mittwochnachmittag (02.11., 16.20 Uhr) kam es im Kreuzungsbereich Verler Straße/ An der Autobahn/ Determeyerstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Pkw-Fahrern.

Zuvor befuhr ein 21-jährige Fahrer eines Audi die Verler Straße stadtauswärts. Hinter dem Audi-Fahrer befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines dunklen Fiat 500 die Verler Straße in gleiche Fahrtrichtung. Den Erkenntnissen nach fuhr der Fiat-Fahrer in sehr ungehaltener Weise hinter dem Audi. Nach wechselseitiger Gestikulation beider Fahrer eskalierte die Situation an der roten Ampel der Kreuzung Verler Straße/ An der Autobahn. Der unbekannte Fahrer des Fiat stieg aus, öffnete die Beifahrertür des Audi und traf durch Schläge und Tritte den 21-jährigen Fahrer sowie seine 17-jährige Beifahrerin. Beide Insassen wurden hierbei leicht verletzt. Anschließend stieg der Mann in den Fiat und fuhr auf der Determeyerstraße davon.

Beschrieben wurde der unbekannte Fiat-Fahrer wie folgt: Etwa 46 Jahre alt und ca. 1,80 Meter groß mit südländischem Aussehen und sportlicher Statur. Der Mann hatte grau-melierte zurückgegelte Haare und trug einen grau-melierten Drei-Tage-Bart. Bekleidet war der unbekannte Fahrer mit einem grau/blauen Anzug und braunen Lederschuhen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Geschehen auf der Verler Straße machen? Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Mann oder den dunklen Fiat 500 geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

