Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Schaden nach Hausbrand

Ursache unklar

Gronau (ots)

Ereignisort: Gronau, Eichenallee;

Ereigniszeit: 11.04.2023, 18.30 Uhr;

Die Höhe des Sachschadens nach einem Brand in Gronau kann noch nicht seriös beziffert werden. Am Dienstagabend kam es gegen 18.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in einer zur Einliegerwohnung umgebauten Garage an der Eichenallee zu einem Feuer. Aus dem Anbau griffen die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus über. Zur Brandbekämpfung mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr Gronau das Hausdach abdecken. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 11 in Borken dauern an. (db)

