Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Autofahrt endet im Graben

Ahaus-Wüllen (ots)

Unfallort: Ahaus-Wüllen, Landesstraße 560 (Vredener Dyk);

Unfallzeit: 12.04.2023, 09.25 Uhr;

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist für den Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Ahaus-Wüllen ein internistischer Notfall ursächlich. Gegen 09.25 Uhr kam ein 84 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen nach rechts von der Landesstraße 560 ab, kollidierte zunächst mit einem Leitpfosten, dann mit einer Metallbrüstung und fuhr schließlich in einen Graben. Dort kam das Fahrzeug zum Stillstand. Zuvor hatte er den Vredener Dyk aus Richtung Vreden kommend in Richtung Ahaus befahren. Die 83-jährige Beifahrerin verletzte sich bei dem Geschehen leicht. Der Rettungsdienst brachte beide Senioren aus Vreden in ein Krankenhaus. Für die Rettungsmaßnahmen sowie Unfallaufnahme musste die Landesstraße zeitweise voll gesperrt werden. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell