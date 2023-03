Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Drogendealer festgenommen

Wittlich (ots)

Das Fachkommissariat für Rauschgiftdelikte der Kriminalinspektion Wittlich führt seit Februar diesen Jahres Ermittlungen gegen einen 38-jährigen aus dem Bereich Euskirchen. Der 38-jährige stand in Verdacht Handel mit Heroin und Kokain in nicht geringer Menge zu betreiben. Am Samstag, den 11.03.2023 erfolgte die Festnahme des Beschuldigten sowie einer 42-jährigen Kurierfahrerin in Prüm auf dem Rewe Parkplatz. Im Rahmen dessen wurden größere Mengen Heroin und Kokain sichergestellt.

Nach Sachvortrag bei der Staatsanwaltschaft Trier beantragte diese beim Ermittlungsrichter in Trier Haftbefehl. Der zuständige Ermittlungsrichter des AG Trier ordnete jeweils die Untersuchungshaft an und die Festgenommenen wurden in verschiedene Justizvollzuganstalten verbracht.

