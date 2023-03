POL-PDWIL: Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt

Hillesheim (ots) - Am 10.03.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter während den Öffnungszeiten des dortigen Baumarktes in eben diesen und entwendeten im Inneren mehrere hochwertige Elektronikartikel. Die Täter dürften hier elektronische Diebstahlsicherungen entfernt oder anderweitig umgangen haben. Jegliche Hinweise zur Tat, den möglichen Tätern und alle weiteren sachdienlichen Hinweise dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. ...

mehr