POL-PDWIL: amtsbekannter 44-jähriger Mann erneut auffällig

Daun (ots) - Die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein kommen in allen denkbaren Lebenslagen zum Einsatz. Mal helfend, mal ahndend und manchmal auch einfach nur zuhörend. So auch am 12.03.2023 gegen 02:56 Uhr in Daun. Ein 41-jähriger Mann aus dem Dauner Stadtgebiet hatte nach eigenen Angaben im Laufe des Abends erheblich dem Alkoholkonsum zugesprochen. In diesem Zustand wurde er sich ...

mehr