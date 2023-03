Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: erneuter Hausfriedensbruch durch amtsbekannte Person

Gerolstein (ots)

Erneut begab sich, wie bereits am Vortag ein 34-jähriger Mann aus dem Gerolsteiner Stadtgebiet zu einer Lokalität in der Hauptstraße in Gerolstein, obwohl ihm bewusst war, dass gegen ihn ein Hausverbot ausgesprochen worden war.

Am 11.03.2023 gegen 22:15 Uhr betrat der 34-Jährige erneut die Lokalität und wurde durch den Betreiber umgehend des Ortes verwiesen, was dieser durch "Hinausschieben der Person" verdeutlichen musste. Die im Anschluss unmittelbar verständigten Beamt*innen der Polizeiinsspektion Daun trafen den 34-Jährigen sodann auf der Straße an und erteilten ihm einen polizeilichen Platzverweis.

Es wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

