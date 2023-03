POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Gerolstein-Müllenborn (ots) - Am 12.03.2023 gegen 00:34 Uhr wurden die Anwohner des Campingplatzes in Gerolstein-Müllenborn durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Ein 64-jähriger Mann kam am frühen Morgen nach Hause zu seinem Wohnwagen, als er das Licht einschaltete, kam es zu einer Explosion. Eigene umgehend eingeleitete Löschversuche schlugen fehl, so dass sich der 64-Jährige und die übrigen Anwohner ...

