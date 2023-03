POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Gerolstein (ots) - Am 10.03.2023 gegen 10:20 Uhr begab sich eine 79-jährige Geschädigte aus dem Bereich der VG Gerolstein in den LIDL-Markt in der Sarresdorfer Straße. Hier wurde ihr in einem unbeobachteten Moment die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Der oder die unbekannten Täter entnahmen sodann auf dem Parkplatz das Bargeld aus dem Portemonnaie und ließen dieses sodann auf dem Parkplatz zurück. Jegliche ...

mehr