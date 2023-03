POL-PDWIL: Taschendiebstahl in einem Supermarkt

Gerolstein (ots) - Am 10.03.2023 gegen 23:45 Uhr begab sich erneut ein bereits amtsbekannter 34-jähriger Mann aus dem Bereich der Stadt Gerolstein in eine Lokalität in der Hauptstraße in Gerolstein. Hier entfernte er sich auf Weisung des Inhabers nicht, obwohl ihm bereits seit längerer Zeit ein Hausverbot ausgesprochen worden war. Erst nach Eintreffen der ...

mehr