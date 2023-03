Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Polizei bittet um Mithilfe - Zeugen gesucht nach Vergewaltigung und Raub

Osnabrück (ots)

Am frühen Freitagmorgen kam es gegen 01:40 Uhr an der Ecke "Narupstraße/Pferdestraße" zu einem gewaltsamen Angriff auf eine 27-jährige Osnabrückerin. Die junge Frau ging zuvor auf dem Gehweg an der "Hannoverschen Straße" in Richtung stadtauswärts. In Höhe einer Tankstelle unweit zur Kreuzung an der "Narupstraße" bemerkte die 27-Jährige eine männliche Person, die ihr folgte. Die Frau bog daraufhin nach rechts in die "Narupstraße" ab. In Höhe der Einmündung zur "Pferdestraße" griff der Verfolger die junge Frau plötzlich an. Der Unbekannte schlug dabei mehrfach auf das Opfer ein und zerrte es hinter ein Trafohäuschen neben dem Gehweg. Dort raubte der Täter die junge Frau aus und vergewaltigte diese anschließend. Nach der Tat entfernte der Angreifer sich ruhigen Schrittes über die "Pferdestraße" in Richtung stadteinwärts. Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte der Täter nicht gefasst werden.

Das schwer verletzte Opfer wurde nach Verständigung der Polizei und Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 1,70-1,75 m groß - Schlank - Dunkles Haar - Jacke mit sichtbarer Kapuze (evtl. von einem darunter befindlichen Hoodie) - Helle Sneaker - Sprache: Russisch

Die Polizei Osnabrück sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Täter geben können. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter 0541/327-2115.

