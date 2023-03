Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: 12-jähriger Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Georgsmarienhütte (ots)

Am Donnerstagmittag kam es in Alt-Georgsmarienhütte zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 12-Jähriger leicht verletzt wurde. Der Junge war gegen 12.20 Uhr mit seinem Fahrrad auf der "Schützenstraße" unterwegs, als er wenig später an der Einmündung zur "Karlstraße" mit einem Ford Fiesta kollidierte. Die 63-jährige Ford-Fahrerin war zuvor von links auf der "Parkstraße" in Richtung der "Klöcknerstraße" unterwegs gewesen, als der Radfahrer plötzlich an der Einmündung zur Sackgasse die Fahrbahn querte. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 12-Jährige leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen bracht ihn ins Krankenhaus. Sowohl am Ford als auch an dem Fahrrad des Jungen sind Sachschäden entstanden. Die Ermittlungen zu dem Unfallhergang dauern an.

