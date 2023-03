POL-OS: Bohmte: Einbruch in Container - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots) - In der Zeit von Dienstag (16:30 Uhr) bis Mittwoch (07:00 Uhr) kam es zu zwei Einbrüchen in Firmentransporter. An der "Wismarer Straße" drangen Unbekannte gewaltsam in einen Transporter ein, aber erlangten kein Diebesgut. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. An der "Stralsunder Straße" öffneten die Täter ebenfalls gewaltsam einen Transporter. Aus dem Transporter wurde Werkzeug ...

