POL-OS: Osnabrück: Drei Personen flüchten nach schwerem Verkehrsunfall auf "Kurt-Schumacher-Damm"

Fürstenau (ots) - Am Mittwochmorgen gegen 02:05 Uhr drangen Unbekannte in ein Fahrradgeschäft am "Robert-Bosch-Ring" ein. Sie durchsuchten das gesamte Geschäft und entwendeten Bargeld und ca. 15 E-Bikes. Aufgrund der Menge ist davon auszugehen, dass die E-Bikes mit einem Transporter oder ähnliches abtransportiert wurden. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei Fürstenau bittet Zeugen, ...

