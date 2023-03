Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Zeugen gesucht nach Einbruch in Fahrradgeschäft

Fürstenau (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 02:05 Uhr drangen Unbekannte in ein Fahrradgeschäft am "Robert-Bosch-Ring" ein. Sie durchsuchten das gesamte Geschäft und entwendeten Bargeld und ca. 15 E-Bikes. Aufgrund der Menge ist davon auszugehen, dass die E-Bikes mit einem Transporter oder ähnliches abtransportiert wurden. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei Fürstenau bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder die Tat geben können, sich unter 05901/961480 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell