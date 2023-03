Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/A30: Autobahnpolizei kontrolliert einen Kleintransporter mit über 100 Prozent Überladung

Osnabrück (ots)

In der Mittwochnacht gegen 00:05 Uhr kontrollierte die Autobahnpolizei Osnabrück an der "Anschlussstelle Hellern" in Fahrtrichtung Rheine einen Kleintransporter. Die Beamten schauten sich die mitgeführten Papiere an und hatten schnell den Verdacht, dass der Transporter überladen ist. Der 27-Jährige aus Polen folgte den Beamten zur nahegelegenen Brückenwaage. Die Wägung ergab, dass das Fahrzeug mit 108,5 Prozent überladen war. Dem 27-Jährigen war bewusst, dass sein Fahrzeug überladen war. Er entrichtete vor Ort eine Sicherheitsleistung und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Eine Stahlgliederkette wurde zur Verhinderung der Weiterfahrt an dem Fahrzeug angebracht. Er durfte erst weiterfahren, wenn die Umladung der Ware erfolgt war. Gegen den Fahrer des Transporters wurde eine Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wurde gegen die Firma ein Gewinnabschöpfungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell