Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in das Gemeindehaus

Kastorf (ots)

In der Nacht vom 26.02.2023 zum 27.02.2023 ist es zu einem Einbruch in das Gemeindehaus in der Wolder Straße in 17091 Kastorf gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Tatverdächtige gewaltsam Zutritt zum Gemeindehaus verschafft und einen an der Decke befindlichen Beamer abgerissen und entwendet. Der entstandene Schaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung waren im Einsatz. Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht zum Montag auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen in Kastorf bemerkt haben oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch oder möglichen Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Malchin unter 03994-231 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

