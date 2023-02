POL-NB: Angriff auf zwei landwirtschaftliche Betriebe

Waren (ots) - In der Nacht vom 21.02.2023 zum 22.02.2023 wurde ein Mazda CX5 vom Gelände eines Autohauses in Waren entwendet. Bislang unbekannte Täter haben sich widerrechtlich auf das Gelände des Autohauses in der Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Straße in Waren begeben und von diesem einen schwarzen Mazda CX5 entwendet. Der entwendete PKW ist vier Jahre alt und hat keine besonderen Merkmale. Die Täter haben die ...

