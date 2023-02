Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl von zwei Mazda CX5

Waren (ots)

In der Nacht vom 21.02.2023 zum 22.02.2023 wurde ein Mazda CX5 vom Gelände eines Autohauses in Waren entwendet. Bislang unbekannte Täter haben sich widerrechtlich auf das Gelände des Autohauses in der Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Straße in Waren begeben und von diesem einen schwarzen Mazda CX5 entwendet. Der entwendete PKW ist vier Jahre alt und hat keine besonderen Merkmale. Die Täter haben die amtlichen Kennzeichen MÜR-MM220 eines anderen dort abgestellten Mazda entwendet und diese an den schwarzen Mazda CX5 angebracht. Der Wert des Fahrzeugs wird auf ca. 23.000 Euro geschätzt.

Um von dem Gelände fahren zu können, haben die Täter einen großen Feldstein zur Seite geschoben. Nach bisherigen Erkenntnissen sind die Täter gegen 06:00 Uhr über die BAB11 nach Polen geflüchtet.

Bereits Ende der vergangenen Woche wurde von dem oben genannten Autohausgelände ein Mazda CX5 entwendet. In der Nacht vom 16.02.2023 zum 17.02.2023 haben bislang unbekannte Täter einen silberfarbenen, vier Jahre alten Mazda CX5 entwendet. Die Täter haben auch in diesem Fall die amtlichen Kennzeichen (MÜR-LK124) eines anderen Mazda von dem Gelände entwendet und an den silberfarbenen Mazda CX5 angebracht. Der Wert des Fahrzeugs wird auf ca. 24.000 Euro geschätzt.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung vor Ort. Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren aufgenommen. Beide Fahrzeuge waren mit dem Keyless-Go-System ausgestattet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden genannten Fahrzeugdiebstählen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Waren unter 03991-176 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell