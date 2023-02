Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/Oesede: Möglicher Betäubungsversuch in Gasse - 38-Jähriger gelang die Flucht - Polizei sucht Zeugen

Georgsmarienhütte (ots)

Nach einer versuchten gefährlichen Körperverletzung in einer Gasse nahe der "Klöcknerstraße" sucht die Polizei nun dringend Zeugen. Die Tat ereignete sich am Montagmorgen in der Nähe eines Fitnessstudios in der Straße "Leimbrink". Gegen 8.10 Uhr war eine 38-jährige Frau zu Fuß auf dem Weg zur Arbeit, als ihr von einem Unbekannten plötzlich von hinten ein chemisch-riechendes Tuch gegen die Nase gedrückt wurde. Der Fremde war der Fußgängerin zuvor in einer kleinen Gasse zwischen der "Klöcknerstraße" und der Straße "Leimbrink" entgegengekommen. Nach dem Angriff schaffte es die Frau aus Georgsmarienhütte sich aus den Fängen des Täters zu befreien und in eine nahegelegene Tankstelle zu flüchten, der Täter rannte in unbekannte Richtung davon. Von der Tankstelle aus wurde die Polizei informiert. Trotz einer sofortigen Nahbereichsfahndung konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Über das Motiv der Tat lässt sich derzeit nur spekulieren, der 38-Jährigen wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können.

Zur Beschreibung:

- 175cm -180cm groß - schlank

Bekleidung:

- schwarze Wollmütze - schwarze Mund-Nasen-Maske - schwarzes Oberteil - grau schwarze Jogginghose ohne Applikationen - schwarze schuhe

Hinweise nehmen die Ermittler unter 05401/83160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell