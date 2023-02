Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach zwei Einbrüchen in Handwerker-Fahrzeuge

Osnabrück (ots)

Am Montagabend gegen 22:10 Uhr drangen drei Unbekannte in zwei Handwerker-Fahrzeuge an der Straße "Am Vogelsang" ein und entwendeten Werkzeug. Eine Zeugin sah, dass die drei Täter das Werkzeug in einen silbernen Pkw verluden. Als die Diebe bemerkten, dass sie beobachtet wurden, flüchteten sie mit dem Pkw in Richtung "Hügelstraße". Eine Fahndung verlief negativ.

Die Zeugin beschrieb die drei Täter wie folgt: 1. Täter:

- über 40 Jahre alt - dunkel gekleidet mit einer Jeans

2. Täter:

- über 40 Jahre alt - dunkel gekleidet mit einer Jeans

3. Täter:

- ca. 20-25 Jahre alt - dunkel gekleidet mit einer Jeans

Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen , die Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, sich unter 0541/327 -3203 oder -2215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell