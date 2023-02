Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen aTW/Osnabrück: Zeugen gesucht nach Trickdiebstählen in Hagen aTW und Osnabrück

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagnachmittag (23.02.) ging eine 72-Jährige gegen 17:00 Uhr die "Natruper Straße" in Hagen aTW in östliche Richtung entlang, als plötzlich (in Höhe einer Pizzeria) ein weißer PKW älteren Baujahres den Gehweg versperrte. Aus dem Wagen sei daraufhin eine Frau ausgestiegen, die die 72-jährige Hagenerin in ein Gespräch verwickelte. Eine weitere männliche Person blieb währenddessen im Fahrzeug sitzen. Aufgrund einer sprachlichen Barriere habe die Hagenerin nicht verstanden, was die unbekannte Frau von ihr wollte. Im weiteren Verlauf küsste diese die 72-Jährige auf beide Wangen und tastete sie offensichtlich nach Wertgegenständen ab. Die Täterin entwendete dabei einen Goldring, welchen sie vom Finger der Geschädigten abzog. Anschließend stieg die Unbekannte wieder in das Fahrzeug und fuhr mit ihrem männlichen Begleiter davon. Die beiden Personen werden wie folgt beschrieben:

Täterin:

- Ca. 40-50 Jahre alt - Schwarze Jacke - Schwarze Haare - Ausländischer Dialekt (albanisch/türkisch)

Täter:

- Ca. 30-40 Jahre alt - Graue Jacke - Rotes Oberteil

Die Polizei Georgsmarienhütte sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu der Tat oder Tätern geben kann. Diese melden sich bitte unter 05401/83160.

Nur einen Tag später (am 24.02., gegen 11:00 Uhr) ereignete sich am "Fürstenauer Weg" in Osnabrück eine ähnliche Tat. Einer 89-jährigen Osnabrückerin wurde dabei ebenfalls Schmuck von einer Täterin entwendet, die zuvor aus einem PKW ausstieg. Im Fahrzeug befand sich außerdem eine männliche Person. Es handelte sich bei dieser Tat um einen schwarzen PKW. Weitere Angaben zum Fahrzeug und zu den Tätern können nicht gemacht werden. Auch zu diesem Sachverhalt sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Diese melden sich bitte unter 0541/327-2215.

