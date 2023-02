Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Radfahrer bei Unfall auf Johannistorwall leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Montagmorgen kam es am Willy-Brandt-Platz auf dem "Johannistorwall" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 61-jähriger Zweiradfahrer leicht verletzt wurde. Gegen 8.20 Uhr befuhr ein 25-jähriger VW-Fahrer den "Johannistorwall", an der Ecke zur "Süsterstraße" beabsichtigte der Mann aus Hilter nach links abzubiegen. Noch während des Abbiegevorgangs touchierte der VW daraufhin den Radfahrer, der von der "Laischaftsstraße" kommend geradeaus in die "Süsterstraße" unterwegs war. Nach der Berührung stürzte der 61-Jährige mit seinem Zweirad und erlitt leichte Verletzungen. Kurz vor dem Zusammenstoß ereignete sich bereits ein kleinerer Verkehrsunfall ohne Verletzte, an der Unfallstelle herrschte daher zähflüssiger Verkehr. Mit einem Rettungswagen wurde der 61-jährige Mann aus Osnabrück ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen ist ein Sachschaden entstanden, für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu lokalen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell