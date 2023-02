POL-OS: Hannover/Georgsmarienhütte: Benefizkonzert des Polizeiorchester Niedersachsen

Osnabrück (ots) - In der Nacht zum Samstag, zwischen 2.30 Uhr und 7 Uhr, brachen Unbekannte in ein Restaurant in der "Buersche Straße" ein und entwendeten eine Geldkassette sowie einen Zigarettenautomat. Das Restaurant ist Teil einer Sportsbar und befindet sich in der Nähe der "Schützenstraße". Mit ihrer Beuten flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. ...

