Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Restaurant in der "Buersche Straße" geriet ins Visier von Einbrechern

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Samstag, zwischen 2.30 Uhr und 7 Uhr, brachen Unbekannte in ein Restaurant in der "Buersche Straße" ein und entwendeten eine Geldkassette sowie einen Zigarettenautomat. Das Restaurant ist Teil einer Sportsbar und befindet sich in der Nähe der "Schützenstraße". Mit ihrer Beuten flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern bitte an die Polizei Osnabrück unter 0541/327-2115 oder -3203.

