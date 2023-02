Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Schinkel: Autohaus geriet ins Visier von Dieben - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Donnerstagnachmittag (16 Uhr) und Freitagmorgen (9.15 Uhr) ist ein Autohaus in der "Mindener Straße" ins Visier von Unbekannten geraten. Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Gelände unweit der "Schellenbergstraße" und knackten insgesamt sechs Fahrzeuge der Hersteller "VW" "Seat" und "Skoda". Aus dem Innern der Fahrzeuge nahmen die Diebe diverse Bordelektronik an sich und flüchteten schließlich womöglich mit einem Transportfahrzeug in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich zu melden, Tel 0541/327-2115 oder -3203.

