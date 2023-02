Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Gemeinsame Kontrollen in der Innenstadt

Osnabrück (ots)

Am Freitagnachmittag führten Einsatzkräfte der Polizei Osnabrück gemeinsam mit Mitarbeitern der Stadt Osnabrück und dem Zoll eine Schwerpunktkontrolle durch. Die gemischten Kontrollteams konzentrierten sich dabei auf die Johannisstraße und deren Nebenstraßen. Bei den Kontrollen konnte in der "Johannisstraße" ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt werden, in einem Fall der Handel mit Betäubungsmitteln. Bei anschließenden Kontrollen in Gewerbebetrieben wurde festgestellt, dass in zwei Shishabars die geltenden Regelungen der Belüftung nicht eingehalten und vorgeschriebenen CO Warngeräte nicht vorgehalten wurden. In einem Fall untersagte die Stadt daher bis auf Weiteres den Betrieb von Wasserpfeifen. Bei 69 Personen wurde die Identität festgestellt, 32 Personen wurden durchsucht und vier Personen erhielten Platzverweise. Die Zusammenarbeit der beteiligten Behörden war effektiv und ist positiv hervorzuheben.

