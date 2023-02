Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Erneute Betrugstat durch falsche Polizeibeamte - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Bereits am Dienstag kam es im Osnabrücker Stadtteil "Dodesheide" zu einer vollendeten Betrugstat zum Nachteil älterer Menschen.

Link zur Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5446664

Unbekannte hatten sich am Telefon als Polizisten ausgegeben und von einem Einbruch berichtet. Bei den festgenommenen Tätern habe man Listen mit weiteren möglichen Zielobjekten der Kriminellen gefunden. Die Betrüger gaukelten ihr Mitgefühl und ihre Unterstützung vor, in dem sie Wertgegenstände bei den vermeintlichen Zieladressen kurzfristig in Sicherheit bringen wollen. Tatsächlich handelt es sich hierbei um eine eiskalte Betrugsmasche, um Senioren um ihr Erspartes zu bringen.

Eine erneute Tat ereignete sich nun am Donnerstagabend in der Straße "Gretescher Weg". Gegen 19.30 Uhr übergab ein 88-jähriger Osnabrücker einem Betrüger in der Nähe der Straße "Ölweg" einer vierstellige Summe Bargeld. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - westeuropäisch - ca. 25 Jahre - ca. 180 cm groß - kein Bart - keine Brille - schwarze, kurze Haare - dunkle Winterjacke - dunkle Hose - weiße Turnschuhe

Zeugen, die Hinweise zu der Person oder einem Fluchtwagen geben können, werden gebeten sich bei den Ermittlern unter 0541/327-2115 oder -3303 zu melden.

