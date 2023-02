Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Einbruchsdiebstahl in Gartencenter - Polizei sucht Zeugen

Bad Iburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit von 23:30 Uhr bis 07:00 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Gartencenter an der "Osnabrücker Straße". Die Diebe entwendeten unter anderem Bargeld im vierstelligen Bereich und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Georgsmarienhütte unter 05401/83160.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell