POL-OS: Osnabrück/Westerberg: Zeugen gesucht nach Einbruch in Wohnhaus

Bersenbrück (ots) - Am Mittwoch in der Zeit von 14 Uhr bis 20 Uhr drangen Unbekannte in zwei Einfamilienhäuser ein. In der "Parkstraße" drang der Täter gewaltsam in das Wohnhaus ein und durchsuchte dies. Mit der Beute flüchtete der Dieb in unbekannte Richtung. In der "Liebigstraße" verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus. Der Täter ...

mehr