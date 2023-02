Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Rauschfahrt auf dem E-Scooter - 20-Jähriger prallte gegen geparkten Golf

Die Folgen einer Rauschfahrt auf dem E-Scooter musste ein 20-jähriger Osnabrücker am frühen Donnerstagmorgen am eigenen Leibe erfahren. Mit über 1,7 Promille war der junge Mann auf der "Bremer Straße" unterwegs, als er mit seinem Elektroroller gegen 00.30 Uhr plötzlich die Kontrolle verlor und gegen einen geparkten Golf krachte. Dabei verletzte sich der 20-Jährige leicht am Knie. Ein Zeuge informierte die Polizei, Beamte erschienen am Unfallort und stellten unschwer eine deutliche Alkoholbeeinflussung bei dem Verunfallten fest. Die Konsequenz der Rauschfahrt: Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. An dem blauen Kleinwagen ist ein Schaden in dreistelliger Höhe entstanden. Die Polizei weist an dieser Stelle darauf hin, dass bei einer Fahrt mit dem E-Scooter die selben Promillegrenzen gelten wie bei einer Fahrt mit dem Auto.

