Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Rotlicht missachtet - ein Leichtverletzter

Belm (ots)

Am Mittwoch gegen 18:25 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann aus Bad Laer mit seinem Skoda Enyaq die Bremer Straße in Richtung Ostercappeln. An der Kreuzung zur Waterloostraße missachtete er aus Unachtsamkeit die Rotlicht zeigende Ampel. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit einem 5er-BMW, der von rechts aus der Waterloostraße kam. Durch den Zusammenstoß kam der BMW von der Fahrbahn ab, überfuhr die Einzäunung eines Supermarktparkplatzes und kam erst auf der Parkfläche zum Stehen. Der 22-jährige Fahrer aus Belm erlitt leichte Verletzungen. An beiden Pkw entstanden Totalschäden, sie mussten abgeschleppt werden.

