Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Georgsmarienhütte (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 15:15 Uhr befuhr ein 46-Jähriger aus Georgsmarienhütte mit 8 Mitfahrern in einem Sprinter die "B51-Osnabrücker Straße" in Richtung Osnabrück. Hinter ihm fuhr ein 18-Jähriger mit einem Motorrad. Der Sprinter und das Krad fuhren die Abfahrt "A33/Bielefeld" ab. Der Sprinter musste bei der Abfahrt verkehrsbedingt warten, um auf die "B68-Bielefelder Straße" aufzufahren. Dies bemerkte der 18-Jährige aus Georgsmarienhütte zu spät und fuhr dem Sprinter auf. Dabei wurde er schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Alle Personen in dem Sprinter blieben unverletzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Für die Zeit der Unfallaufnahme war ca. 30 Minuten die Auf- und Abfahrt von der B51 zur "A33/Bielefeld" in Richtung der "B68-Bielefelder Straße" gesperrt.

