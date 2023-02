Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Schwerer Verkehrsunfall mit 7 Verletzten an der "Osnabrücker Straße"

Bissendorf (ots)

Am Mittwochmorgen befuhr ein 69-jähriger Autofahrer gegen 08:10 Uhr die "Osnabrücker Straße" in Richtung Bissendorf. Im Kurvenbereich geriet der Mann aus Bissendorf mit seinem Ford Transit in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Mini Cooper. Anschließend kam der 69-Jährige nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Bushaltestellenunterstand, in dem sich drei Personen befanden. Eine dieser Personen (41 Jahre, männlich) wurde dabei schwer verletzt. Die zwei anderen Personen im Bushaltestellenunterstand (beide weiblich, 41 und 61 Jahre alt) verletzten sich leicht. Der 69-jährige Fahrzeugführer des Ford Transits und die 42-jährige Fahrzeugführerin des Mini Coopers wurde ebenfalls leicht verletzt. Im Mini Cooper befanden sich zudem zwei weitere Insassen. Diese erlitten beide schwere Verletzungen (beide männlich, 18 und 19 Jahre alt). An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu örtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die "Osnabrücker Straße" wurde vollgesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell