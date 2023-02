Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Zeugen gesucht nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Bramsche (ots)

Am Montagabend befuhr ein 44-jähriger Bramscher mit seinem PKW gegen 20:50 Uhr zunächst die B68 in nördliche Richtung. Als der Mann in Höhe der Ausfahrt "Bramsche Zentrum" abfuhr, bemerkte er einen VW Transporter hinter sich. Beide Fahrzeuge bogen schließlich von der B68 nach rechts auf die "Osnabrücker Straße" (Fahrtrichtung Bramsche Zentrum) ab. Kurz danach überholte der Transporter den PKW des 44-Jährigen und einen weiteren davor fahrenden PKW im Kurvenbereich trotz Gegenverkehr. Um eine Kollision zu verhindern, wichen der 44-jährige Bramscher und der davor fahrende PKW nach rechts auf den angrenzenden Grünstreifen aus. Das entgegenkommende Fahrzeug musste zeitgleich stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Transporter zu vermeiden. Alle Fahrzeugführer hupten daraufhin und betätigten zusätzlich die Lichthupe. Der 44-Jährige konnte die 24-jährige Fahrerin des VW-Transporters anschließend an der Ampelkreuzung "Osnabrücker Straße/Engter Straße" auf ihr Fehlverhalten hinweisen. Beide Personen begaben sich im Anschluss zu der Polizei in Bramsche, um den Sachverhalt aufnehmen zu lassen. Die Polizei bittet nun darum, dass sich die unbekannten Fahrer der zwei am Überholvorgang beteiligten Fahrzeuge bei der Polizei in Bramsche unter 05461/94530 melden. Es werden außerdem weitere Zeugen gesucht, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder ggf. selbst gefährdet wurden.

