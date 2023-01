POL-HOM: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlicher aus Homburg

Ormesheim (ots) - Am 10.01.2023 in der Zeit zwischen 08:55 Uhr und 11:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht in der Dekan-Stabel-Straße in 66399 Mandelbachtal, OT Ormesheim. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, vermutlich beim Vorbeifahren, einen grauen Skoda (Homburger Kreiskrennzeichen), welcher unmittelbar vor dem Anwesen Nr. 6 abgestellt war und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Am PKW der ...

