POL-HOM: Zeugenaufruf nach Diebstahl

Blieskastel (ots)

Am Mittag des 10. Dezember 2022 kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Discounter in der Bliestalstraße in Blieskastel-Webenheim. Da einer Mitarbeiterin des Marktes der männliche Täter bereits zuvor aufgefallen war, konnte sie beobachten wie er die Kassenzone passierte ohne etwas zu Bezahlen. Hieraufhin verfolgte sie den jungen Mann bis auf den Parkplatz um ihn dort anzusprechen. Hier bot ein bislang unbekannter, männlicher Zeuge der Mitarbeiterin seine Hilfe an und sprach den flüchtigen Täter an, sodass dieser kurzzeitig stehen blieb, bevor er über die Brücke der B423 nach Blieskastel flüchtete.

Der Zeuge soll ca. 1,78m groß gewesen sein, habe kurze dunkle Haare, keinen Bart, eine Brille, eine Arbeitshose sowie die Arbeitsjacke eines Reifenhändlers getragen haben.

Der männliche Zeuge wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

