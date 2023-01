POL-HOM: Kennzeichendiebstahl in Homburg

Bexbach (ots) - Am 05.01.2023, gegen 12:15 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Susannastraße in Bexbach. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, vermutlich beim Vorbeifahren, einen am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Neunkirchen Wellesweiler, auf Höhe Anwesen 15, geparkten silbernen Mercedes-Benz C 200. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. ...

