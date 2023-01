Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Bexbach

Bexbach (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr am 27.12.2022, in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 13:17 Uhr, vermutlich mit einem Pkw die Maxstraße in Bexbach aus Richtung Lessingstraße kommend. In Höhe der Hausnummer drei touchierte er beim Vorbeifahren einen dort geparkten Peugeot 208 mit HOM-Kennzeichen und beschädigte diesen.

Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Pkw von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) oder an den Polizeiposten Bexbach (06826/9207288).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell