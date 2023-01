Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Homburg (ots)

In der Zeit vom 31.12.2022, ca. 22:00 Uhr, bis 01.01.2023, 01:30 Uhr, kam es auf einem Parkplatz im Bereich der Anwesen Homburger Straße 12-16 in Homburg-Einöd zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen 1er BMW im Homburger Kreiskennzeichen. Hierbei wurde der Fahrzeuglack von bisher unbekanntem Täter zerkratzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) oder dem Polizeirevier Blieskastel (06842/9270) in Verbindung zu setzen.

