POL-HOM: Sachbeschädigung am Baum für Kinderrechte

Bexbach (ots) - Am frühen Morgen des 01.01.2023 kam es in der Zeit zwischen 00:40 Uhr und 00:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht in der Markwaldstraße in 66450 Bexbach. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen in Höhe der Hausnummer 7 abgestellten Pkw (2er Mazda mit zweibrücker Kreiskennzeichen) im Vorbeifahren und ...

mehr