POL-HOM: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer auf der B 423 zwischen Einöd und Webenheim

Bexbach (ots) - Am Morgen des 31.12.2022 kam es gegen 04:00 Uhr zu einem PKW Brand in der Haydnstraße in Bexbach. Das Fahrzeug geriet aus bislang unbekannten Gründen, in der Einfahrt eines Einfamilienhauses stehend, in Brand und wurde hierdurch vollstän-dig zerstört. Durch die große Hitze des Brandes wurden Teile der Hausfassade eben-falls in Mitleidenschaft gezogen. Hinweise auf die Brandursache liegen aktuell nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen ...

