Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in der Markwaldstraße in Frankenholz

Bexbach (ots)

Am frühen Morgen des 01.01.2023 kam es in der Zeit zwischen 00:40 Uhr und 00:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht in der Markwaldstraße in 66450 Bexbach. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen in Höhe der Hausnummer 7 abgestellten Pkw (2er Mazda mit zweibrücker Kreiskennzeichen) im Vorbeifahren und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Am Pkw des Geschädigten entstand Sachschaden an der hinteren rechten Fahrzeugecke in Höhe von ca. 1500 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell